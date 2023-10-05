Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Севастополя Развожаев объявил отбой воздушной тревоги

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он также попросил не беспокоиться из-за дыма в районе Инкерманского моста. Его причиной стало использование военными табельных средств аэрозольной маскировки. Михаил Развожаев подчеркнул, что у них неприятный, но абсолютно безопасный запах.

Воздушная тревога функционировала в городе в течение часа. Около 17:00 в Минобороны РФ сообщили, что был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...