Губернатор Севастополя Развожаев объявил отбой воздушной тревоги

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он также попросил не беспокоиться из-за дыма в районе Инкерманского моста. Его причиной стало использование военными табельных средств аэрозольной маскировки. Михаил Развожаев подчеркнул, что у них неприятный, но абсолютно безопасный запах.

Воздушная тревога функционировала в городе в течение часа. Около 17:00 в Минобороны РФ сообщили, что был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Татьяна Ручкина

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