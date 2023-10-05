«Рассчитывать, что мнение населения — это истина в последней инстанции не надо»

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Про участие жителей

Вопрос, который многим может показаться риторическим: на чье мнение надо опираться — на мнение населения или спецов (при редевелопменте центра города – «Ъ-Урал»)? Самый простой ответ: «мы не можем игнорировать мнение населения», к сожалению, не является абсолютно правильным. Хотя по существу мнение населения отвергать нельзя.

Но рассчитывать, что мнение населения — это истина в последней инстанции — тоже не нужно. Нужен достаточно взвешенный подход. Обеспечивать взвешенность этого подхода несомненно должна администрация города. Она должна выступить в двух ипостасях — организатора переговоров и конечного арбитра, который должен принимать решения.

Опираясь с одной стороны на мнение населения, которое в конечном итоге будет формировать отношение к власти, если оно будет систематически игнорироваться, а с другой стороны на мнение специалистов, здравом смысле и экономической состоятельности того проекта, который предлагается.

В Екатеринбурге проиллюстрировать крайние подходы, когда все получилось и мнения сошлись и когда не получилось, можно двуми историями. Я думаю, что все помнят историю со строительством храма в сквере. Это как раз пример, когда мнения не сошлись и вопрос оказался не урегулирован.

Другой противоположный пример практически на ту же тему, но произошедший на 10 лет раньше — это перенос памятника Малышева и строительство церкви Большой Златоуст. Ко мне обратился руководитель УГМК Андрей Анатольевич Козицын. Они решили за свой счет восстановить историческую церковь.

Когда он мне сказал, у меня сначала волосы встали дыбом, потому что на этом месте стоял огромный памятник революционеру Малышеву.

И для того, чтобы убрать Малышева и поставить храм без учета не только мнения населения, но и мнения коммунистической партии, для которой этот памятник был некий фетиш, было невозможно. И все-таки нашли общий язык, перенесли памятник. Нашли место не хуже, чем то, где он стоял раньше. Аккуратно все сделали, разбили сквер. Прошли годы. И храм, и памятник стоят. Все это воспринимают, как само собой разумеющееся. Это просто иллюстрация того, как должна действовать и администрация, и ответственное городское сообщество, и представители бизнеса.

Про льготы

Что касается льгот для тех, кто занимается вопросами исторической застройки. Я бы только просил не упрощать. Казалось бы, ну чего проще? Надо дать льготу на землю, на имущество. Но люди не имеют никаких преференций, а дело важное и общественно значимое.

К сожалению, наше налоговое законодательство допускает много косяков. И даже когда непросто общественно-важное дело, а дело, которое определяет здоровье населения, а компания не может получить соответствующую налоговую поддержку в силу несовершенства законодательства. Я долгое время бился за то, чтобы растащить по годам налог на имущество после того, как будут введены в строй очистные сооружения. Любой ввод очистных сооружений (в крупном городе это миллиарды рублей) — экономику такой дохлой структуры, как Водоканал, угробит напрочь. Но мотивации заниматься этими вопросами — нет. И здесь ситуация идентичная.

А есть загвоздка. Как только Минфин узнает, что регион дает послабления по льготам, то все вопросы связанные с перечислением денег из федерального бюджета становятся на паузу.

Раз регион дает денег, значит у него все в шоколаде и какие еще деньги из федерального бюджета.

Поэтому естественно, что региональные власти очень осторожно подходят к решению подобных вопросов, хотя эти вопросы полностью находятся в их компетенции. Но заниматься такими вопросами нужно. В принципе, эти вопросы нужно пытаться на законодательном уровне отрегулировать на уровне федерального бюджета. Тогда подобные не стыковки будут исключены.

Про апартаменты

Более идиотской позиции, чем ситуация с апартаментами, по-моему законодательство РФ на сегодняшний день не знало. С одной стороны, в законе о санитарном благополучии написано, что в нежилых помещениях гражданам проживать нельзя. С другой стороны, апартаменты являются по факту нежилыми помещениями и в них все прекрасно проживают. Эта история длится много лет, никак не могут прийти к консенсусу. Хотя на мой взгляд выход может быть очень простой. Апартаменты имеют свои плюсы и свои минусы. Люди, которые выбирают апартаменты, должны понимать и понимают, что есть плюс и что минус. Если их устраивают ценовые преференции, локация и они готовы за это платить. Если не устраивает — они не готовы платить. Так и существуют апартамент во всем мире и не надо сюда привязывать никакие социальные объекты, поликлиники.

Не хочешь – не живи, хочешь – живи!

Проблема перезрела. Это уже просто насмешка над нашим законодательством.

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