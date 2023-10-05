Уральские застройщики попросили власти о налоговых льготах за работу с ОКН

Застройщики Екатеринбурга попросили региональные власти ввести налоговые льготы для объектов культурного наследия (ОКН). С таким предложением выступил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин на секции ИД «Коммерсантъ-Урал» совместно с коллегией адвокатов «Регионсервис» и администрацией Екатеринбурга в рамках форума 100+ TechnoBuild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Когда мы реализовывали проекты, то столкнулись с тем, что объекты культурного наследия находятся в гораздо более худших условиях по эксплуатации и с точки зрения владения этими объектами. ТЦ, офисные центры, отели у нас имеют льготы, а ОКН — нет. И никто этот вопрос не поднимает»,— заявил на секции «Редевелопмент исторических центров городов» господин Мордовин. По его словам, когда компания планирует выкупить землю под ОКН, то для нее действуют те же ставки, что и для обычного земельного участка. Нет льгот и при аренде участков.

«У меня предложение конкретное, это все в наших силах. Ставки налога на имущество для ОКН мы можем принять в регионе, пониженные ставки аренды под ОКН мы тоже можем принять в регионе, а по НДС надо выходить с инициативой,— предложил господин Мордовин. — Владельцы должны ощущать ценность этих объектов и обладание этими объектами должно быть не убыточным».

Руководитель департамента правового сопровождения инвестиционной деятельности «Синара-Девелопмент» Марина Гнилоквас также выступила с рядом предложений: «Предлагаю рассмотреть предложения и сохранить установление зон охраны индивидуально в отношения каждого ОКН и не устанавливать в Екатеринбурге единую зону на всей центральной части. Предлагаю учитывать мнение смежных землепользователей при разработке проектов зон охраны ОКН. Прежде всего это касается выявляемых объектов. Это связано с тем, чтобы застройщик не столкнулся с той проблемой, что владелец земельного участка может иметь либо защитную зону, заходящую на его земельный участок, либо охранную зону».

Модератор встречи — руководитель практики недвижимости и строительства Коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова в конце сессии заявила, что предложения застройщиков передадут в соответствующие органы.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «"Торговые и офисные центры имеют льготы, а ОКН — нет"»

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