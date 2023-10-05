«Перспективы у "Мы" самые радужные»

Российский государственный социальный университет (РГСУ) подтвердил разработку цифровой платформы под названием «Мы», формирующей социальный рейтинг. Проект, в частности, предусматривает возможность оценки дальнейших перспектив и полезности того или иного человека на основе анализа его поведения и личных качеств. По мнению разработчиков, систему смогут использовать органы власти всех уровней, а также общественные организации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что технический прогресс это не всегда хорошо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Российский государственный социальный университет (РГСУ) подтвердил, что разрабатывает экспериментальную платформу под жизнеутверждающим названием «Мы». Официально формулировка звучит так: «В рамках проекта наши ученые ставят задачу разработать современную систему социального скоринга на специально созданной квалиметрической платформе с использованием вероятностных и статистических моделей оценивания».

На самом деле все очень даже просто: вся информация о тебе собирается в базу данных, и потом тебе, дорогой товарищ, присваивается социальный рейтинг или, говоря по-научному, скоринг. И так государству будет проще понять, что ты, дорогой россиянин, из себя представляешь.

Например, сможет ли страна на тебя рассчитывать в трудную минуту, отдашь ли ты ей все силы и средства, если будет надо, или ты, так сказать, с гнильцой, несознательный.

И что тогда, спросите вы. Пока ничего — систему только разрабатывают. И государство здесь решительно ни при чем. Но перспективы у этого самого «Мы» самые что ни на есть радужные, то есть теоретически это как удостоверение личности: нет «Мы» — нет ничего, никаких государственных и других услуг. То же, что человек без паспорта.

Многочисленные СМИ и другие источники, не сговариваясь, сразу взяли и напомнили роман-антиутопию Евгения Замятина с одноименным названием. А иной совсем отрицательный персонаж так прямо и скажет: цифровой концлагерь. Китайские товарищи, к слову, тоже над этим активно работают.

А как же личные данные, которые нельзя использовать без моего личного гражданского согласия? Впрочем, хватит сгущать краски. Во-первых, система еще не работает. Во-вторых, это не инициатива государства, а продукт научных изысканий. В-третьих, вы что, думаете, о вас и так ничего неизвестно? В самолете дебоширил — попал в черный список, напился и выкрикивал непотребное — туда же, на митинг неправильный сходил — дальше сами понимаете.

Или вот бюро кредитных историй, что это, если не рейтинг? Да на некоторых только посмотри — сразу все ясно будет без всякого рейтинга. На лице все написано.

Ну и, наконец, технически все это внедрить не так просто, тем более что у нас дефицит айтишников. Не сегодняшний это день. Хотя да, конечно, неприятно, когда живому человеку категорию присваивают. Он же живое существо — не робот все-таки. С другой стороны, XXI век на дворе. Вот раньше как-то жили себе спокойно без всей этой техники и не тужили. В гости друг к другу ходили. Хорошо же. А вы не цените, технический прогресс вам подавай. Впрочем, это, как говорится, отдельный вопрос. Дискуссионный.

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