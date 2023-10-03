За лето водными турмаршрутами в Петербурге воспользовались 4,9 тыс. человек

В Санкт-Петербурге с мая по сентябрь водными мультимодальными маршрутами воспользовались 4 910 пассажиров, что на 49% больше чем годом ранее, сообщили 3 октября в пресс-службе АО «СЗППК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2023 году были запущены новые маршруты в крепость Орешек, Петергоф и до деревни Взвад. Самым популярным маршрутом стал Сортавала – Валаам – Сортавала, на который с мая по сентябрь было продано 2 204 билета. Также популярным стало направление до острова Кижи – 1 430 человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что судоходная компания «Нева Тревел» намерена до конца 2023 года подписать новый лизинговый контракт с «Государственной транспортной лизинговой компанией» (АО «ГТЛК») еще на восемь скоростных катамаранов проекта «Котлин» для обеспечения перевозок между Санкт-Петербургом и Кронштадтом в рамках проекта «Остров фортов».

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