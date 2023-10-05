«Синара» распланирует участки под трамвай от площади Мичурина до Центра Ростова

Власти Ростова-на-Дону выдали компании «Синара-ГТР» разрешение на планировку и межевание участков земли общей площадью 31,9 га для прокладки трамвайных путей от Центрального рынка до пл. Мичурина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации донской столицы. Компания должна подготовит проект в течение одного года с момента получения разрешения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В документе отмечается, что предыдущее постановление администрации от января прошлого о подготовке планировки участков для размещения трамвайных путей в ЗМЖ утратило силу. В документе было указано, что «Синара-ГТР» получила разрешение на планировку участков для размещения трамвайной инфраструктуры по улицам Чукотской, Мичуринской, Осипенко, Калинина, 3-я Кольцевой, Ясной, Профсоюзной, Балакирева, Скачкова, Дальневосточной, Гусева, Собино, Депутатской, проспекту Сиверса, улице Красноармейской, переулку Доломановскому, улице Максима Горького, проспекту Будённовскому, и улице Станиславского.

Как сообщалось ранее, в рамках концессии по обновлению системы электротранспорта Ростова-на-Дону, «Синара» до конца 2028 года проложит 119 км новых путей, построит два депо, реконструирует и построит 21 тяговую подстанцию. Также компания приобретет новые трамвайные вагоны и реконструирует старые. Стоимость проекта оценивается в 61 млрд руб.

Анастасия Назарова