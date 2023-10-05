Движение машин по Крымскому мосту оперативно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли после обнаружения в акватории Черного моря безэкипажного катера ВСУ. Об этом говорится в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Около 17:00 в Минобороны РФ сообщили об уничтожении в акватории Черного моря безэкипажного катера ВСУ. В Севастополе в 17:08 объявили воздушную тревогу.

Татьяна Ручкина

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