«Торговые и офисные центры имеют льготы, а ОКН — нет»

На форуме100+ TechnoBuild в Екатеринбурге девелоперское сообщество и власти обсудили редевелопмент исторического центра городов. Уральцы рассказали об удачных примерах работы с объектами культурного наследия (ОКН) в Екатеринбурге и попросили ввести льготы и налоговые послабления для тех, кто работает с ОКН. По мнению участников дискуссии, за стратегию редевелопмента центра должна отвечать администрация города, а не отдельный инвестор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению участников рынка, редевелопмент исторических памятников требует льгот

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ По мнению участников рынка, редевелопмент исторических памятников требует льгот

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обсудить редевелопмент исторических центров городов в России на международном форуме 100+ TechnoBuild собрались и екатеринбургские, и иногородние девелоперы, а также архитекторы, эксперты и представители администрации.

В начале дискуссии участники сразу согласились, что в Екатеринбурге этим вопросом занимаются давно, но хорошо или плохо — однозначного ответа не нашлось.

Экс-мэр Екатеринбурга, вице-президент Национального объединения строителей Аркадий Чернецкий отметил, что сейчас появляются механизмы для редевелопмента, но в течение многих лет этот процесс был заморожен и проводить серьезную реализацию проектов в центральной части города было экономически невозможно.

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Впрочем, сейчас, по словам начальника Главархитектуры Руслана Габдрахманова, в историческом центре постоянно что-то меняется.

«Он живой. Изменения происходят за счет новой застройки и новой среды. Улучшается и городская среда. Безусловно, Екатеринбург будет развиваться, и для этого у нас есть все инструменты»,— пообещал господин Габдрахманов.

«Многие города застабилизировали центр. Похвально, что Екатеринбург смотрит на развитие»,— похвалила его модератор, руководитель практики недвижимости и строительства коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова. «Застабилизировать — это самое простое. Сложнее встроить что-то новое в уже существующее»,— согласился начальник Главархитектуры.

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Экс-главный архитектор Екатеринбурга, глава компании Archinform Тимур Абдуллаев заявил, что сейчас застройка центра уральской столицы очень разношерстная и весь этот «пестрый микс» требует индивидуального подхода. По его мнению, муниципалитет должен стать мастер-девелопером, который задает стратегию. Господин Абдуллаев считает, что сейчас обновление подобных территорий в Екатеринбурге носит спонтанный характер и зависит от интересов отдельных девелоперов, которые ведут работы на своих участках.

«Можно спорить — повезло ли тем городам, где центр дожил в полузаконсервированном состоянии. Уж точно они не проиграли. Для них это будущий ресурс и сейчас у них есть возможность, с позиции сегодняшнего дня, подумать об этом более глубоко, чем Екатеринбургу, который еще в 2000-х начал активно интерполировать объекты в исторический центр»,— заявил господин Абдуллаев.

Отвечая на вопрос Анны Жолобовой о жителях, он отметил, что сейчас «мы находимся в той точке, когда мы уже не можем не спросить общество». «Вопрос только, кто его спрашивать будет и как? Лидером в этой истории должен выступать муниципалитет»,— подытожил он.

Слово взяли девелоперы, которые занимают редевелопментом центра Екатеринбурга. Так, гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин рассказал про реконструкцию старинной мельницы (ЖК «Макаровский») и озвучил несколько проблем, которые возникают при работе с ОКН. «Мы столкнулись с тем, что объекты культурного наследия находятся в худших условиях с точки зрения владения ими. Торговые и офисные центры, отели у нас имеют льготы, а ОКН — нет. И никто этот вопрос не поднимает»,— подчеркнул господин Мордовин. Он предложил ввести налоговые льготы. «Это все в наших силах. Ставки налога на имущество для ОКН мы можем принять на региональном уровне, пониженные ставки аренды под ОКН — тоже. Обладание такими объектами должно быть не убыточным»,— заявил господин Мордовин.

В поддержку налоговых послаблений выступил и господин Чернецкий, но сразу объяснил, почему возникают проблемы: «Как только Минфин узнает, что регион дает послабления по льготам, то все вопросы, связанные с перечислением денег из федерального бюджета, становятся на паузу — раз регион дает денег, значит у него все в шоколаде и какие еще деньги из федерального бюджета». По его мнению, заниматься такими вопросами все равно нужно.

В конце сессии госпожа Жолобова пообещала, что предложения застройщиков передадут в соответствующие органы.

Мария Игнатова