Глава псковского «Яблока» обратился в Генпрокуратуру из-за памятника Сталину в Великих Луках

Глава псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук обратился в Генпрокуратуру РФ из-за установки памятника Иосифу Сталину на проходной завода «Микрон» в городе Великие Луки. Господин Гайдук заявил, что областное надзорное ведомство проигнорировало его обращение по этому вопросу, поданное в августе. Об этом 5 октября сообщает «Закс.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Лепехин / Telegram Фото: Владимир Лепехин / Telegram

Тогда же, в августе, лидер псковских «яблочников» уже обращался к генпрокурору Игорю Краснову с требованием добиться демонтажа монумента. На этот раз он указывает, что прокуратура Псковской области, получившая его письмо для рассмотрения и реагирования, «проигнорировала неисполнение организаторами установки памятника требований положения Великолукской городской Думы о порядке установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок».

В новом обращении к генпрокурору господин Гайдук потребовал в целом дать оценку установки памятника Сталину и предпринять меры для его сноса, а также дать оценку действиям сотрудников городской администрации, завода «Микрон» и действиям местной прокуратуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что восьмиметровый памятник Иосифу Сталину в Великих Луках установили в середине августа по инициативе представителей фонда культурного наследия «Русский Витязь». В самой общественной организации по этому поводу заявили, «люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину».

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