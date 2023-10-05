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Что нового в ипотеке в Удмуртии

12 октября в Ижевске пройдет круглый стол (16+)

12 октября «Коммерсантъ-Удмуртия» организует круглый стол на тему «Ипотека в 2023 году».

Объемы ипотечного кредитования в Удмуртии по итогам первого полугодия 2023 года выросли на треть. Этому способствует и стабилизация экономической ситуации, и установившиеся в начале года кредитные ставки, и наличие льготных программ, однако решение ЦБ по ключевой ставке привело к изменению ставок по ипотеке в банках. Кроме того, ЦБ продолжает бороться с «нулевыми ставками», что влияет на возможности предлагать более привлекательные условия для потенциальных заемщиков и новоселов. С другой стороны, участники рынка отмечают рост спроса на ипотеку под индивидуальную жилую застройку (ИЖС), хотя ее доля пока не столь значительна.

Вопросы для обсуждения:

  • Какова ситуация по объему ввода жилья в Удмуртии по многоквартирным домам и ИЖС? Какие планы по строительству до конца этого года и на 2024 год?
  • Какие есть федеральные и региональные программы поддержки при приобретению жилья для разных категорий населения?
  • Что сейчас со спросом на ипотечные программы? Какие льготные программы пользуются особой популярностью?
  • Как за последний год изменились ставки по ипотеке? Как изменение ключевой ставки ЦБ повлияло на ставки банков? Насколько они сейчас привлекательны для граждан? Какие собственные программы запускают банки и застройщики?
  • Что сейчас с “нулевыми ставками”? Почему такие предложения есть на рынке? Действительно ли они повышают риски?
  • Как изменились правила работы банков с заемщиками? Ужесточились ли требования?
  • На какое жилье чаще оформляют ипотеку? Новостройки, вторичка, ИЖС? Как меняется спрос и соотношение этих сегментов?
  • Приобретают ли сейчас жилье в инвестиционных целях?
  • Нужно ли при оформлении ипотеки дополнительно оформлять страхование жизни и имущества? Какие программы более выгодны?
  • Какие еще существуют программы страхования для недвижимости?
  • Какие прогнозы до конца года?

Потенциальные участники:

  • Минстрой Удмуртии
  • банки
  • застройщики
  • агентства недвижимости
  • страховые компании

Дата и время: 12 октября в 13:00

Место проведения: Ижевск, Авангардная, 4 Б, пресс-центр Centre digital & media

Участие по предварительной регистрации.

Подробности об участии: Светлана Филатова, руководитель отдела коммерческих проектов, 8-905-875-80-20.

Трансляция будет вестись на сайте «Коммерсантъ-Удмуртия», Kommersant Events Удмуртия, в группе портала Izhlife во «ВКонтакте», а также на страницах «Коммерсантъ-Удмуртия» во «ВКонтакте», YouTube.

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