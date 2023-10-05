Что нового в ипотеке в Удмуртии

12 октября «Коммерсантъ-Удмуртия» организует круглый стол на тему «Ипотека в 2023 году».

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Объемы ипотечного кредитования в Удмуртии по итогам первого полугодия 2023 года выросли на треть. Этому способствует и стабилизация экономической ситуации, и установившиеся в начале года кредитные ставки, и наличие льготных программ, однако решение ЦБ по ключевой ставке привело к изменению ставок по ипотеке в банках. Кроме того, ЦБ продолжает бороться с «нулевыми ставками», что влияет на возможности предлагать более привлекательные условия для потенциальных заемщиков и новоселов. С другой стороны, участники рынка отмечают рост спроса на ипотеку под индивидуальную жилую застройку (ИЖС), хотя ее доля пока не столь значительна.

Вопросы для обсуждения:

Какова ситуация по объему ввода жилья в Удмуртии по многоквартирным домам и ИЖС? Какие планы по строительству до конца этого года и на 2024 год?

Какие есть федеральные и региональные программы поддержки при приобретению жилья для разных категорий населения?

Что сейчас со спросом на ипотечные программы? Какие льготные программы пользуются особой популярностью?

Как за последний год изменились ставки по ипотеке? Как изменение ключевой ставки ЦБ повлияло на ставки банков? Насколько они сейчас привлекательны для граждан? Какие собственные программы запускают банки и застройщики?

Что сейчас с “нулевыми ставками”? Почему такие предложения есть на рынке? Действительно ли они повышают риски?

Как изменились правила работы банков с заемщиками? Ужесточились ли требования?

На какое жилье чаще оформляют ипотеку? Новостройки, вторичка, ИЖС? Как меняется спрос и соотношение этих сегментов?

Приобретают ли сейчас жилье в инвестиционных целях?

Нужно ли при оформлении ипотеки дополнительно оформлять страхование жизни и имущества? Какие программы более выгодны?

Какие еще существуют программы страхования для недвижимости?

Какие прогнозы до конца года?

Потенциальные участники:

Минстрой Удмуртии

банки

застройщики

агентства недвижимости

страховые компании

Дата и время: 12 октября в 13:00

Место проведения: Ижевск, Авангардная, 4 Б, пресс-центр Centre digital & media

Участие по предварительной регистрации.

Подробности об участии: Светлана Филатова, руководитель отдела коммерческих проектов, 8-905-875-80-20.

Трансляция будет вестись на сайте «Коммерсантъ-Удмуртия», Kommersant Events Удмуртия, в группе портала Izhlife во «ВКонтакте», а также на страницах «Коммерсантъ-Удмуртия» во «ВКонтакте», YouTube.

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