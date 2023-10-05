Что нового в ипотеке в Удмуртии
12 октября в Ижевске пройдет круглый стол (16+)
12 октября «Коммерсантъ-Удмуртия» организует круглый стол на тему «Ипотека в 2023 году».
Объемы ипотечного кредитования в Удмуртии по итогам первого полугодия 2023 года выросли на треть. Этому способствует и стабилизация экономической ситуации, и установившиеся в начале года кредитные ставки, и наличие льготных программ, однако решение ЦБ по ключевой ставке привело к изменению ставок по ипотеке в банках. Кроме того, ЦБ продолжает бороться с «нулевыми ставками», что влияет на возможности предлагать более привлекательные условия для потенциальных заемщиков и новоселов. С другой стороны, участники рынка отмечают рост спроса на ипотеку под индивидуальную жилую застройку (ИЖС), хотя ее доля пока не столь значительна.
Вопросы для обсуждения:
- Какова ситуация по объему ввода жилья в Удмуртии по многоквартирным домам и ИЖС? Какие планы по строительству до конца этого года и на 2024 год?
- Какие есть федеральные и региональные программы поддержки при приобретению жилья для разных категорий населения?
- Что сейчас со спросом на ипотечные программы? Какие льготные программы пользуются особой популярностью?
- Как за последний год изменились ставки по ипотеке? Как изменение ключевой ставки ЦБ повлияло на ставки банков? Насколько они сейчас привлекательны для граждан? Какие собственные программы запускают банки и застройщики?
- Что сейчас с “нулевыми ставками”? Почему такие предложения есть на рынке? Действительно ли они повышают риски?
- Как изменились правила работы банков с заемщиками? Ужесточились ли требования?
- На какое жилье чаще оформляют ипотеку? Новостройки, вторичка, ИЖС? Как меняется спрос и соотношение этих сегментов?
- Приобретают ли сейчас жилье в инвестиционных целях?
- Нужно ли при оформлении ипотеки дополнительно оформлять страхование жизни и имущества? Какие программы более выгодны?
- Какие еще существуют программы страхования для недвижимости?
- Какие прогнозы до конца года?
Потенциальные участники:
- Минстрой Удмуртии
- банки
- застройщики
- агентства недвижимости
- страховые компании
Дата и время: 12 октября в 13:00
Место проведения: Ижевск, Авангардная, 4 Б, пресс-центр Centre digital & media
Участие по предварительной регистрации.
Подробности об участии: Светлана Филатова, руководитель отдела коммерческих проектов, 8-905-875-80-20.
Трансляция будет вестись на сайте «Коммерсантъ-Удмуртия», Kommersant Events Удмуртия, в группе портала Izhlife во «ВКонтакте», а также на страницах «Коммерсантъ-Удмуртия» во «ВКонтакте», YouTube.
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