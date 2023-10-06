Кредитная история с продолжением

Рынок потребительского кредитования в Сибири с начала года демонстрирует уверенный рост. За восемь месяцев 2023 года жители округа оформили на 23% больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем полученных кредитов составил 2,7 млрд руб. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи займов весной прошлого года, после чего ситуация в сегменте розничного кредитования стабилизировалась, отмечают эксперты. Кроме того, многие постарались оформить кредиты в ожидании повышения процентных ставок. По прогнозу Банка России, по итогам года сегмент кредитования населения вырастет на 13–17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наибольшее в Сибири количество займов за первые восемь месяцев 2023 года оформили жители Новосибирской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Наибольшее в Сибири количество займов за первые восемь месяцев 2023 года оформили жители Новосибирской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Сибирском федеральном округе (СФО) число выданных потребительских займов с января по август 2023 года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было оформлено более 1 млн договоров на общую сумму более 2,7 млрд руб., что на 18% больше, чем годом ранее.

Наибольшее количество займов за первые восемь месяцев 2023 года оформили жители Новосибирской области — более 213 тыс. (+32% к аналогичному периоду прошлого года), Кузбасса — 212 тыс. (+25%), Красноярского края — 192 тыс. (+25%), Иркутской области — 185 тыс. (+19%), Алтайского края — 157,3 тыс. (+21%). Меньше было выдано в Омской — 134,8 тыс. (+26%) и Томской — 74,5 тыс. (+24%) областях, а также в республиках Хакасия — 33,2 тыс. (+9%) и Тыва — 24,2 тыс. (–7%).

Физический объем кредитования также значительно увеличился в 2023 году в Томской области — до 334,7 млн руб. (+23%), Красноярском крае — до 327,4 млн руб. (+22%), Омской — до 309,8 млн руб. (+24,7%), Новосибирской — до 301,4 млн руб. (+11,6%), Иркутской — до 277 млн руб. (+24,8%) и Кемеровской — 272 млн руб. (+21,8%) областях, Алтайском крае — до 257,2 млн руб. (+23,3%). Меньше объемы в республиках Хакасия — 253,9 млн руб. (+23,2%) и Алтай — 226,7 млн руб. (+19,8%). Единственным регионом, в котором физический объем кредитования за год снизился, оказалась Республика Тыва — 222,9 млн руб. (–10%).

Рост потребкредитования в Сибири отмечают в том числе предприятия микрофинансового сегмента. Так, по данным онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), спрос на среднесрочные потребительские кредиты (займы в пределах 100 тыс. руб. сроком до 6 мес. с погашением в рассрочку) за первые восемь месяцев 2023 года вырос на 13,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«По сравнению с прошлым годом число выданных потребительских кредитов и их средний чек в 2023 году несколько выросли. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи весной прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась»,— отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Основная причина оживления потребкредитования — оживление потребительской активности и низкие процентные ставки по сравнению с инфляцией, которые были в первые семь-восемь месяцев 2023 года, считает доктор экономических наук, заведующий лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Алексей Ведев.

Рост потребительского кредитования, зафиксированный в конце лета, вызван решениями Банка России о повышении ключевой ставки. Ожидая удорожания кредитов, клиенты и банки стремились оформить их на старых условиях, говорится в исследовании «Банки.ру», посвященном финансовому поведению россиян в 2023 году. «Ужесточение политики регулятора только раззадорило банки и заемщиков, резко увеличивших активность в попытке успеть выдать или привлечь кредиты до фактического подъема ставок и вступления в силу более жестких регулятивных требований»,— отмечают аналитики финансового маркетплейса.

Как указывают эксперты, темп потребительского кредитования в целом по стране побил все рекорды, достигнув в августе 2,4%. В абсолютном выражении прирост за месяц превысил отметку в 300 млрд руб., что стало рекордом за все последние годы.

Алексей Ведев прогнозирует рост объемов потребительского кредитования на 18-19% в 2023 году. «А вот рост ипотечного кредитования замедлится не только из-за повышения ключевой ставки, но и из-за увеличения первоначального взноса»,— комментирует он.

Банк России в то же время изменил прогноз на 2023 год по темпам роста потребительских кредитов до 13–17% с 9–13%. По итогам первого полугодия он составил 11,8%.

Лолита Белова