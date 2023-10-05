Торговый центр River House в Петроградском районе сменил концепцию

Jensen Group обновила концепцию торгово-офисного центра River House на улице Академика Павлова, в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом «Ъ-СПб» рассказали в компании. В комплексе была проведена ротация арендаторов и перепланировка части помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Jensen Group Фото: Пресс-служба Jensen Group

Якорными арендаторами River House стали продуктовый супермаркет Eurospar и семейный парк развлечений Mouse House, расширивший занимаемую площадь. Также в комплексе открылся двухэтажный ресторан средиземноморской кухни Siesta Fiesta, магазин Togas и бутик Undress Me. Уровень вакансии объекта составляет менее 1%.

Изначально River House специализировался на товарах для интерьера и ремонта. Но после снижения спроса на эту продукцию из-за сокращения объемов строительства жилья в данной локации решено было провести реконцепцию объекта, отмечает гендиректор управляющей компании инвестфонда Jensen Group Дмитрий Абрамов. «Оценив разные варианты, мы остановились на концепции классического торгового центра. На Петроградской стороне качественных объектов этого формата нет, что дает дополнительные возможности для развития»,— уточнил он.

Константин Куркин

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