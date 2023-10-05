Reuters: ЛУКОЙЛ возобновил поставки на НПЗ в Турции в рамках сделки с SOCAR

Агентство Reuters со ссылкой на трех источников сообщило, что в октябре ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) начал поставки нефти на НПЗ STAR в Турции, принадлежащий азербайджанской SOCAR. По данным агентства, поставки осуществляются в рамках долгосрочного соглашения ЛУКОЙЛа и SOCAR.

Согласно условиям сделки, сообщили источники, ЛУКОЙЛ предоставит SOCAR кредит в размере $1,5 млрд. Сроки сделки не уточняются. По данным источников, ЛУКОЙЛ планирует поставлять на НПЗ примерно 400–500 тыс. т нефти в месяц.

Reuters со ссылкой на данные LSEG и трейдеров пишет, что в конце сентября—начале октября в Приморске три танкера были загружены нефтью ЛУКОЙЛа в объеме 100 тыс. т каждый. Ожидается, что они прибудут на терминал STAR к середине октября.

В 2022 году STAR в среднем закупал около 400 тыс. т российской нефти в месяц. Как отмечает Reuters, с начала 2023 года НПЗ сократил объемы импорта сырья из России, а августе—сентябре полностью приостановил закупки, заменив поставки казахстанской, западноафриканской и иракской нефтью.

Лусине Баласян