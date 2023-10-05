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Коммерсантъ FM
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«Газпром» выступил против введения нормативов продаж газа на бирже

«Газпром» (MOEX: GAZP) выступил против законодательной инициативы о нормировании продаж природного газа на организованных торгах. Сейчас в России действуют нормативы продаж на бирже нефтепродуктов.

В письме «Газпрома» к поправкам к закону «Об организованных торгах» говорится, что регулирование продаж газа на бирже — неэффективная мера, которая ограничит «принцип свободы экономической деятельности», а также снизит заинтересованность «регулируемых субъектов предпринимательства».

«Это ограничение несоразмерно заявленной цели формирования национальных индикаторов и не приведет к решению задач справедливого ценообразования на товарном рынке, обеспечения недискриминационного доступа к товарам и гарантийного исполнения сделок»,— отмечается в письме члена правления «Газпрома» Владимира Маркова, которое приводит «Интерфакс».

В «Газпроме» также отметили, что в предлагаемом законопроекте не уточняется, как действовать производителю, если он не может выполнить нормативы из-за отсутствия спроса. Компания считает, что необходимо создавать экономические условия для продажи товаров на основе рыночных механизмов, а не государственного регулирования.

Законопроект был внесен в Госдуму в августе депутатами и сенаторами. Авторы инициативы предлагают наделить правительство полномочиями определения перечня видов и нормативов количества товаров, которые продаются на бирже. Госдума рассмотрит законопроект в декабре.

В пояснительной записке говорится, что новая мера усовершенствует механизмы ценообразования в России. По мнению авторов, инициатива необходима, поскольку в условиях санкций «российская экономика фактически изолируется от внешних рынков» и не может использовать международные ценовые индикаторы.

Лусине Баласян

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