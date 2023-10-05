Двоих жителей Воронежской области отправят в тюрьму за попытку совершить теракт

Суд признал двоих жителей Бобровского района Воронежской области виновными в покушении на совершение теракта (ч.3, ст. 30; п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ), умышленном уничтожении чужого имущества (ч.2. ст. 167 УК РФ, до пяти лет колонии) и попытке совершить такое преступление (ч.3 ст. 30; ч.2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону, не раскрывая имена осужденных. По данным пресс-службы 2-го западного окружного военного суда, речь идет о Сергее Копылове и Илье Мигачеве. 19-летнего Копылова приговорили к девяти годам лишения свободы с ограничением свободы на год и шесть месяцев, 23-летнего Мигачева — к восьми годам лишения свободы и году ограничения свободы. Первые два года срока они проведут в тюрьме, оставшиеся части наказания отбудут в колонии строгого режима.

На предварительном следствии один из них признал вину полностью, другой — частично. В суде уточнили, что в первом случае речь идет о Копылове, во втором — о Мигачеве, который пояснил, что «инкриминируемые ему действия совершил из хулиганских побуждений». Во время расследования уголовного дела фигуранты находились под стражей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Установлено, что молодые люди как сторонники террористической организации, запрещенной в России, решили поджечь трансформаторную подстанцию «в районе сахарного завода» в Бобровском районе. Они пошли на это «для дестабилизации обстановки, причинения значительного имущественного ущерба и возможных иных тяжких последствий». В ночь с 23 на 24 сентября 2022 года жители региона прибыли к подстанции, взяв с собой сменные одежду и обувь для конспирации и четыре бутылки с заранее изготовленной ими «зажигательной смесью». Однако их попытку поджечь объект пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ.

Во время расследования правоохранители выяснили, что в мае 2022 года в бобровском селе Хреновое молодые люди попытались сжечь автомобиль с буквой Z, а в июле 2022-го там же сожгли машину, принадлежащую представителю этнической группы, к которой они «относились негативно».

Алина Морозова

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