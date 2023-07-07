Двоих жителей Воронежской области будут судить за попытку совершить теракт

За попытку совершить теракт (ч.3, ст. 30; п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ) будут судить двоих жителей Бобровского района Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. В рамках того же дела фигуранты обвиняются в попытке сжечь машину, на которую была нанесена буква «Z» (ч.3 ст. 30; ч.2 ст. 167 УК РФ).

По версии следствия, 19-летний и 23-летний жители региона как сторонники террористической организации, запрещенной в России, решили поджечь трансформаторную подстанцию «в районе сахарного завода» в Бобровском районе. Они пошли на это «для дестабилизации обстановки, причинения значительного имущественного ущерба и возможных иных тяжких последствий». В ночь с 23 на 24 сентября 2022 года обвиняемые прибыли к трансформаторной подстанции, взяв с собой сменные одежду и обувь для конспирации и четыре бутылки с заранее изготовленной ими «зажигательной смесью». Однако их действия пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ.

Во время расследования правоохранители выяснили, что в мае 2022 года в бобровском селе Хреновое обвиняемые якобы попытались сжечь автомобиль с вышеуказанной символикой, а в июле 2022-го там же якобы сожгли машину, принадлежащую представителю этнической группы, к которой они «относились негативно».

Алина Морозова