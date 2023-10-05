В Ростове виновник гибели 80-летней женщины в ливневке осужден на условный срок

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор директору МСУП «По ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений» (МСУП по РС и ЭИС) по обвинению в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), повлекшей гибель 80-летней женщины, сообщает пресс-служба СУ СКР Ростовской области.

Как ранее писал «Ъ-Юг», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с 2021 года МСУП По РС и ЭИС возглавлял Вадим Рабаев.

«Свою вину в совершении преступления фигурант дела признал в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год шесть месяцев»,— сообщает пресс-служба СУ СКР Ростовской области.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

По версии следствия, руководитель организации не обеспечил своевременное проведение ремонта ливневой канализации на ул. Оганова и ул. Тульской в Ростове. Это привело к тому, что во время сильного дождя 29 апреля 2023 года пожилую ростовчанку Лидию Радченко потоком воды отнесло в ливневый коллектор, где она утонула.

Анастасия Назарова