Минсельхоз РФ пообещал рассмотреть заявку Кубани о субсидировании питомников

Министерство сельского хозяйства РФ рассмотрит заявку Краснодарского края о введении субсидирования для питомников. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса, продовольствию и потребительскому рынку Игорь Чемерис на заседании Экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере регулирования алкоголя и табака при комитете Госдумы ФС РФ.

Парламентские слушания Госдумы по инициативе пройдут 28 октября. Ранее уже поднимался вопрос о привлечении средств на питомники на региональном уровне.

В этом году для сохранения инвестпривлекательности винодельческой отрасли Кубани господдержку увеличили в 1,7 раза, до 1,2 млрд руб. За счет средств планируют достичь уровня компенсации затрат от 36 до 40%.

Наталья Решетняк, Татьяна Ручкина

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