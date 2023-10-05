На поддержку винодельческой отрасли на Кубани выделили 1,2 млрд рублей

Для сохранения инвестиционной привлекательности винодельческой отрасли в этом году господдержка увеличилась в 1,7 раза — до 1,2 млрд руб. Это позволит в значительной мере компенсировать удорожание материалов и достичь уровня компенсации затрат от 36 до 40%. Развитие виноделия и виноградарства обсудили на семинаре-совещании с участием регионального минсельхоза.

Замминистра сельского хозяйства Кубани Владимир Сухомлинов отметил, что виноградарство и виноделие для региона можно по праву считать стратегическими отраслями экономики. Кубанское виноделие, по словам представителя ведомства, за последние годы существенно изменилось.

«Именно наша продукция сломала стереотип, что в России не умеют делать качественное вино. Закладка новых виноградников нашими собственными саженцами составляет 60%, и эта цифра будет увеличиваться. Весной этого года мы уже заложили 1,3 тыс. га виноградников. Общая площадь виноградников Краснодарского края в России составляет 33,5%»,— рассказал господин Сухомлинов.

Самой большой проблемой отрасли, по словам замминистра, является дешевое импортное вино, которое вытесняет с прилавков отечественную продукцию. Для борьбы с этим правительство РФ выпустило постановление, в соответствии с которым ставка ввозной таможенной пошлины на импортные вина из недружественных стран увеличена с 12,5 до 20%. Мера будет действовать до 31 декабря. По словам господина Сухомлинова, она решила проблемы экспансии дешевого импортного вина на потребительский рынок. Отрасль намерена просить правительство принять меры по продлению действия постановления.

В прошлом году на Кубани собрали 37% всего российского винограда. Краснодарский край занимает лидирующие позиции в производстве вина и шампанского — доля 43%. В 2022 году регион увеличил производство винодельческой продукции на 15%, до 23,2 млн дал.

Наталья Решетняк, Вячеслав Рыжков

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