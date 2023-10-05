«Россети Тюмень» направили 4,8 млн рублей на повышение надежности электроснабжения крупных предприятий в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «Вандрас – КС-6» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. ЛЭП участвует в электроснабжении объектов нефтегазовой и лесной промышленности и поселка Салым в Нефтеюганском районе. На выполнение работ компания направила 4,8 млн рублей.

Энергетики обновили ключевые элементы ЛЭП на участке «Вандрас – КС-6» протяженностью свыше 1,3 км. Специалисты заменили 5 железобетонных опор на современные металлические конструкции высокой прочности и устойчивости к климатическим нагрузкам. На линии также обновили 120 изоляторов и смонтировали 30 высокочастотных гасителей вибрации. Для выполнения технических мероприятий компания задействовала 13 работников и 9 единиц спецтехники, в том числе автокран грузоподъемностью 32 тонны.

Капитальный ремонт воздушной линии 110 кВ «Вандрас – КС-6» позволил «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения компрессорной станции Газпрома, инфраструктуры РЖД, лесозаготовительной компании и поселка Салым, в котором проживает 8 тысяч человек и расположены 8 социально значимых объектов. Всего в 2023 году энергетики выполнят техобслуживание около 700 км линий электропередачи в главном нефтяном регионе России.