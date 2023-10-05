Медведев возглавит комиссию Совбеза по борьбе с угрозами биобезопасности

Президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию угрозам биологической безопасности. Возглавит комиссию зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Документ упразднил другую комиссию, которую возглавлял Дмитрий Медведев,— по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Ее функции передали новой структуре.

Какие функции будут у комиссии: оценка угроз биологической безопасности; научные исследования в сфере развития биотехнологий; определение госполитики в области биобезопасности; разработка мер по предупреждению и устранению биологических угроз, а также противодействие политике других государств, угрожающей национальным интересам.

Заседания комиссии будут проводиться как минимум раз в полгода. При необходимости — чаще. В состав комиссии войдут главы МВД, Минздрава, Минобрнауки, Минприроды, Минэкономразвития, президент Российской академии наук, руководители Роспотребнадзора, Россельхоза и другие.

Российские власти часто делали заявления о биологических угрозах в первой половине 2022 года. В апреле на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрий Медведев заявил о сети биологических лабораторий США на Украине.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина