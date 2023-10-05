Президент ФК «Урал» и шансонье могут стать почетными гражданами Екатеринбурга

Мэр Алексей Орлов предложил присвоить звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» еще четырем горожанам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Представители мэрии и районных администраций, а также депутаты гордумы предложили следующих кандидатов:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент ФК «Урал» Григорий Иванов Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Директор Театра эстрады Александр Новиков Фото: Коммерсантъ / Алина Шешеня Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин Фото: Коммерсантъ / Соня Радостина Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 4 Президент ФК «Урал» Григорий Иванов Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Директор Театра эстрады Александр Новиков Фото: Коммерсантъ / Алина Шешеня Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин Фото: Коммерсантъ / Соня Радостина Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов;

Художественный руководитель «Уральского государственного театра эстрады», шансонье Александр Новиков;

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин;

Президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.

Итоговое решение о присвоении почетных званий будет принято депутатами Екатеринбургской гордумы.

Напомним, в августе звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» было присвоено владельцу «Сима-ленда» Андрею Симановскому, председателю совета директоров и президенту группы «Синара» Михаилу Ходоровскому, гендиректору ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову и учителю химии гимназии №9 Сергею Москвину.

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