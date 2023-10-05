Президент ФК «Урал» и шансонье могут стать почетными гражданами Екатеринбурга
Мэр Алексей Орлов предложил присвоить звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» еще четырем горожанам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Представители мэрии и районных администраций, а также депутаты гордумы предложили следующих кандидатов:
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- Президент ФК «Урал» Григорий Иванов;
- Художественный руководитель «Уральского государственного театра эстрады», шансонье Александр Новиков;
- Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин;
- Президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.
Итоговое решение о присвоении почетных званий будет принято депутатами Екатеринбургской гордумы.
Напомним, в августе звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» было присвоено владельцу «Сима-ленда» Андрею Симановскому, председателю совета директоров и президенту группы «Синара» Михаилу Ходоровскому, гендиректору ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову и учителю химии гимназии №9 Сергею Москвину.