Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент ФК «Урал» и шансонье могут стать почетными гражданами Екатеринбурга

Мэр Алексей Орлов предложил присвоить звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» еще четырем горожанам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Представители мэрии и районных администраций, а также депутаты гордумы предложили следующих кандидатов:

Предыдущая фотография
Президент ФК «Урал» Григорий Иванов

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Директор Театра эстрады Александр Новиков

Директор Театра эстрады Александр Новиков

Фото: Коммерсантъ / Алина Шешеня

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин

Фото: Коммерсантъ / Соня Радостина

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 4

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Директор Театра эстрады Александр Новиков

Фото: Коммерсантъ / Алина Шешеня

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин

Фото: Коммерсантъ / Соня Радостина

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

  • Президент ФК «Урал» Григорий Иванов;
  • Художественный руководитель «Уральского государственного театра эстрады», шансонье Александр Новиков;
  • Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин;
  • Президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.

Итоговое решение о присвоении почетных званий будет принято депутатами Екатеринбургской гордумы.

Напомним, в августе звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» было присвоено владельцу «Сима-ленда» Андрею Симановскому, председателю совета директоров и президенту группы «Синара» Михаилу Ходоровскому, гендиректору ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову и учителю химии гимназии №9 Сергею Москвину.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...