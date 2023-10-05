СУ СКР по Чувашии обвинило деревенского жителя в распространении сибирской язвы

В суд направлено уголовное дело против предполагаемого виновника распространения в Чувашии сибирской язвы, сообщила «Ъ» старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Евгения Кузнецова. Следствие инкриминирует 63-летнему жителю деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Госпожа Кузнецова не стала указывать имя обвиняемого.

По данным обвинения, фигурант в марте 2022 года купил двух бычков, которых содержал в своем хозяйстве. При этом селянин «в нарушение действующего ветеринарного законодательства» не произвел регистрацию и не обеспечил учет бычков «в ветеринарном учреждении», а также «не организовал проведение исследований на наличие инфекционных заболеваний и не предоставил их специалистам госветслужбы для осмотра». В результате один из бычков «в период с февраля по март 2023 года» заразился сибирской язвой.

Однако селянин, обнаружив у бычка опасную болезнь, опасаясь, что мясо пропадет, зарезал больное животное, а его тушу продал для личного потребления двум жительницам республики. При разделке туши заболели сибирской язвой помогавшие селянину в убое животного и разделке сосед, а также его жена.

Согласно заключениям проведенных судебных экспертиз, здоровью соседа и его жены причинен вред средней тяжести. Женщинам, купившим мясо, удалось избежать заражения, однако его приобретение создало реальную опасность для жизни и здоровья их самих, а также их близких родственников и знакомых. Из-за угрозы распространения особо опасного вирусного заболевания на территории Цивильского муниципального округа был введен режим чрезвычайной ситуации. Фигурант нанес ущерб бюджету на сумму более чем 762 тыс. руб., потраченную на мероприятия по ликвидации угрозы, отметила Евгения Кузнецова.

Как ранее рассказывал «Ъ», специалисты Роспотребнадзора и ветеринарной службы нашли и изъяли в республике около 140 кг зараженного сибирской язвой мяса. Официальный представитель СУ СКР по Чувашии подчеркнула, что по итогам следствия обвиняемый признал свою вину и дал признательные показания.

Олег Ерусланов, Чебоксары