«Газпром нефть» увеличит добычу на месторождении в ХМАО до 8 млн тонн в год

«Газпромнефть-Хантос» («дочка» «Газпром нефть) планирует увеличить добычу на месторождении имени Александра Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе с 5,5 млн. до 8 млн. тонн в год. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Нарастить добычу планируется за счет нового комплекса подготовки нефти. Оборудование предназначено для приема продукции скважин, отделения нефти от воды, попутного нефтяного газа и других примесей, а также последующей ее транспортировки по магистральным нефтепроводам. В компании ожидают, что комплекс также позволит приступить к разработке других активов кластера «Зима».

Генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Федоров отметил, что месторождение имени Александра Жагрина характеризуется сложным геологическим строением, поскольку часть залежей относятся к традиционным, но также имеются трудноизвлекаемые запасы.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, что в регионе по итогам 2023 года, по прогнозам, будет добыто 517 млн тонн нефти. Это меньше, чем в прошлом году, когда было добыто 535 млн тонн сырья. Снижение добычи глава региона объяснила договоренностью в формате соглашения ОПЕК+.

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