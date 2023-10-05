В Омской области расследуется дело о завышении тарифов на вывоз мусора

В отношении сотрудников региональной энергетической комиссии Омской области ООО «Магнит» и ЗАО «ЭКОС» возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Их подозревают в завышении стоимости контрактов на транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с августа 2018 по декабрь 2022 года несколько должностных лиц по предварительному сговору завысили стоимость договоров на перевозку ТКО, результате жители региона платили за услугу по завышенному тарифу. Ущерб оценивается в 158,7 млн руб.

Также продолжается расследование еще одного уголовного дела, возбужденного в августе 2023 года, в отношении сотрудников региональной энергетической комиссии области. Их подозревают превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что должностные лица РЭК допустили утверждение завышенных тарифов ООО «Магнит», чт опричинило ущерб бюджету региона и потребителям услуг.

Ранее суд признал незаконным повышение тарифа на обращение с ТКО в Омской области в 2022 год и обязал РЭК принять новый нормативный правовой акт. Летом сообщалось, что по итогам прокурорской проверки было установлено, что комиссия при установлении тарифа на 2022 год приняла во внимание экономически необоснованные расходы по транспортировке отходов на общую сумму 583,8 млн руб.

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Александр Киселев