Global ports за полгода обработал на терминалах Петербурга 27 тысяч машин из КНР
Оператор морских контейнерных перевозок Global Ports (входит в ГК «Дело») в апреле - сентябре 2023 года обработал на своих терминалах в Санкт-Петербурге 27 тысяч импортных автомобилей, сообщился пресс-служба компании.
Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ
В компании уточнили, что 24,5 тысячи автомобилей были растарены на морских терминалах Global Ports в Большом порту Санкт-Петербург. Еще 2,5 тысячи были обработаны на тыловом терминале «Логистический парк «Янино».
Напомним, что поставки автомобилей через портовые терминалы Global Ports в Петербурге не осуществлялись со II квартала 2022 года до апреля 2023 года после ухода ряда международных компаний с российского рынка.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт-Петербург из Китая прибыл новый 172-метровый контейнеровоз Sankt-Peterburg транспортной группы FESCO. Судно доставило автомобили и автокомпоненты, бытовую технику, а также товары народного потребления.
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