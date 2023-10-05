Global ports за полгода обработал на терминалах Петербурга 27 тысяч машин из КНР

Оператор морских контейнерных перевозок Global Ports (входит в ГК «Дело») в апреле - сентябре 2023 года обработал на своих терминалах в Санкт-Петербурге 27 тысяч импортных автомобилей, сообщился пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

В компании уточнили, что 24,5 тысячи автомобилей были растарены на морских терминалах Global Ports в Большом порту Санкт-Петербург. Еще 2,5 тысячи были обработаны на тыловом терминале «Логистический парк «Янино».

Напомним, что поставки автомобилей через портовые терминалы Global Ports в Петербурге не осуществлялись со II квартала 2022 года до апреля 2023 года после ухода ряда международных компаний с российского рынка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт-Петербург из Китая прибыл новый 172-метровый контейнеровоз Sankt-Peterburg транспортной группы FESCO. Судно доставило автомобили и автокомпоненты, бытовую технику, а также товары народного потребления.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте