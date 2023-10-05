Оборот субъектов МСП в Белгородской области за 2022 год вырос до 971 млрд рублей

За 2022 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло в Белгородской области с 58,5 до 58,6 тыс. Их оборот увеличился на 8,3% — до 971 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Налоговые отчисления субъектов МСП выросли на 23,3% — до 44,4 млрд руб. Численность занятых в них — на 6,5%, до 248,9 тыс. человек. По данным облправительства, это 31,1% от всех работающих граждан в регионе.

Объем поддержки малого и среднего бизнеса от областных властей увеличился с 222,4 млн до 1,4 млрд руб. Еще 300 млн руб. предоставил федеральный бюджет.

«Это максимальная помощь предпринимателям за всю историю региона, которая год за годом будет расти, чтобы охватить как можно больше компаний»,— рассказали в правительстве региона.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, «предприниматели ответили на доверие властей небывалой активностью и ростом своих проектов в сложные для региона и всей страны времена»: «Они сохраняют оптимизм, остаются в Белгородской области и помогают решить задачу по удвоению валового регионального продукта до 2030 года. От этой амбициозной цели правительство не отказалось, несмотря на сложную ситуацию с доходами и оперативную обстановку».

Почему бизнесмены из макрорегиона пожаловались в ЦБ на дискриминацию от финансистов — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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