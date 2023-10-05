Объекты Крапивинской ГЭС в Кузбассе могут быть достроены с участием федерального бюджета

Президент Владимир Путин поручил до 25 декабря правительству России совместно с правительством Кузбасса рассмотреть «при участии заинтересованных организаций с учетом экономической целесообразности вопросы о завершении строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь» в Кемеровской области. Также в числе вопросов для рассмотрения: возможность бюджетных ассигнований на строительство объектов федеральной собственности сооружения (плотина и водохранилище) и финансирование строительства иных объектов ГЭС «за счет внебюджетных источников». Как сказано в публикации на сайте Кремля, ответственными за это поручение указаны председатель российского правительства Михаил Мишустин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В феврале 2022 года главный инженер проекта строительства Крапивинской ГЭС АО «Ленгидропроект» Александр Жевлаков со ссылкой на проведенные АО изыскания и оценки оценивал сроки на достройку станции мощностью 345 МВт в 5 лет, затраты — в 34,57 млрд руб., затраты на снос устаревших объектов ГЭС — в 20 млрд.

В начале марта 2022 года правительство Кузбасса объявляло о состоявшихся в четырех муниципалитетах региона общественных слушаниях по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду строительства Крапивинской ГЭС. Однако, позднее по жалобам двух физлиц и общественной организации «Комитет по экологии» кемеровский облсуд признал несостоявшимися обсуждения в одном из муниципалитетов.

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Игорь Лавренков, Кемерово