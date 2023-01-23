Кемеровский облсуд признал несостоявшимися общественные обсуждения по достройке Крапивинской ГЭС

Судебная коллегия по административным делам Кемеровского облсуда удовлетворила жалобу экологов о признании несостоявшимися общественных слушаний по вопросу завершения строительства Крапивинской ГЭС, протокол их признан недействительным.На слушаниях обсуждался вопрос оценки воздействия строительства на окружающую среду. тветчиками выступали администрация Беловского муниципального округа, отдел МВД России по Беловскому району и их сотрудники.

Апелляционную жалобу направили в облсуд Елена Шавлова, Лариса Цуркан, мысковское региональная общественная организация «Комитет по экологии» и Михаил Алферов. Ранее первые трое истцов, обращаясь в суд суд, указывали, что администрация округа «не обеспечила участие в слушаниях всех заинтересованных лиц». При этом, сообщали заявители, «жители и представители общественности, приехавшие заблаговременно до начала публичных слушаний, не были допущены до участия в слушаниях неустановленными лицами в масках», представившимися сотрудниками окружной администрации, а также сотрудниками полиции.

Райсуд отклонил это заявление в августе 2022 года, сославшись на то, что зал для слушаний на 130 мест был заполнен на 100%, при этом было обеспечено дистанционное участие при помощи Zoom, а сотрудники полиции действовали законно и обоснованно.

В начале марта 2022 года правительство Кузбасса заявило о состоявшихся общественных слушаниях по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду строительства Крапивинской ГЭС.

Строительство Крапивинской ГЭС началось в 1976 году для ликвидации дефицита чистой питьевой воды, от которого страдало население крупных городов ниже по течению Томи. В июле 1989 года стройка была остановлена в связи с экологическими протестами против данного проекта и нехваткой недостатком финансирования. В 2020 году власти Кузбасса и «РусГидро» сообщили о планах возобновить реализацию проекта. Тогда сообщалось, что ее мощность составит 345 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии превысит 2 млрд кВтч. Осенью 2021 года En+ оценивала инвестиции в достройку ГЭС в 20 млрд руб.

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Игорь Лавренков, Кемерово