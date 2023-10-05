В Ярославской области подешевел бензин и подорожало дизтопливо

В Ярославской области за неделю с 25 сентября по 2 октября подешевел бензин АИ-92 и АИ-95. Соответствующая информация следует из данных «Ярославльстата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За неделю средняя цена за литр АИ-92 снизилась с 49,17 до 49,10 руб., АИ-95 — с 52,77 до 52,66 руб. Однако в это же время повысились средние цены на АИ-98 и дизельное топливо: литр АИ-98 теперь в среднем стоит 64,90 руб. вместо 64,68 руб., литр дизельного топлива — 60,98 вместо 60,95 руб.

В сентябре цены на бензин в регионе росли. «Ъ» сообщал, что правительство с 21 сентября запретило экспортировать бензин и дизельное топливо. 4 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на российском топливном рынке стабилизируется. По данным Минэнерго, цены на дизтопливо в мелком опте в среднем снизились на 4,9 тыс. руб. за тонну. Снижение цен зафиксировано в 81 субъекте России.

Алла Чижова