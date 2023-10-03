Начальника ГИБДД Московского района задержали за помощь партнеру «Яндекс.Такси»

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу задержали 44-летнего начальника ГИБДД Московского района, подполковника Дмитрия Аведикова, сообщили 47news.

После задержания господина Аведикова доставили в ГСУ Следственного комитета по Петербургу. У него дома и в рабочем кабинете на улице Рыбинской прошли обыски. По информации журналистов, полицейского подозревают в том, что он оказывал покровительство компании-партнеру «Яндекс.Такси». За то, что водители таксопарка не привлекались к ответственности за нарушения, господин Аведиков бесплатно пользовался услугами такси. За год он совершил поездок на премиальных такси на сумму около 250 тыс. руб. Для поездок начальник ГИБДД выбирал автомобили марок Mercedes и BMW.

В отношении подполковника возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки за незаконное бездействие и получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ).

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