В Волгоградской области водка и творог подорожали за неделю на 0,01 процента

Территориальный орган Федеральной службы статистики по Волгоградской области опубликовал данные об изменении цен в регионе с 26 сентября по 2 октября 2023 года.

Так, на 3,3% снизились цены на чай черный байховый, на 0,9% — на сливочное масло. Мясные консервы для детского питания подешевели на 0,8%, сосиски, сардельки и сметана — на 0,7, печенье — на 0,5, пищевая поваренная соль, подсолнечное масло и пшено — на 0,03%. Свежие огурцы потеряли в цене 6,9%, свекла — 0,2%. Говядина стала дешевле на 0,3%.

На 5% подорожали помидоры, белокочанная капуста — на 4,2, репчатый лук — на 3,6, бананы — 1,8, морковь — 1,6, яблоки — 0,8, картофель — на 0,7%. Цены на баранину выросли на 1,3%, на свинину — на 0,5%. Гречневая крупа стала дороже на 1,7%, рис — на 1,6.

На 1,1-3,6% подорожали: мороженая неразделанная рыба, маргарин, куры, пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, куриный яйца и вареная колбаса. 0,01% прибавили в цене водка и творог. Меньше, чем на процент подорожали ржано-пшеничный хлеб, макароны, фруктово-ягодные и овощные детские пюре, полукопченые и варено-копченые колбасы, сахар, молоко, молочные сухие детские смеси и сыры.

Из медикаментозных препаратов подешевели: ренгалин — на 0,4%, комбинированные анальгетики, аллохол — на 0,2, поливитамины, эргоферон — на 0,2%. Подорожали: нимесулид — на 1,8%, валидол — на 0,7, метамизол натрия — на 0,2%. Из предметов гигиены сильнее всего подорожали подгузники — на 1,4% за неделю. Столько же прибавили в цене телевизоры.

«Также снизились цены на бензин автомобильный марки АИ-98 и выше — на 1,1%, марки АИ-92 — на 0,6%, марки АИ-95 — на 0,5%, дизельное топливо — на 0,4%», — говорится в отчете.

Путевки в санатории прибавили в цене 2,7%, авиабилеты эконом-класса — 8,9.

В Саратовской области за минувшую неделю сильнее всего подорожали помидоры — на 16,75%.

Дарья Васенина

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