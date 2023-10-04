В Саратовской области помидоры подорожали за неделю на 16 процентов

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал данные о недельном изменении средних потребительских цен. Сильнее всего с 25 сентября по 1 октября подорожали помидоры — на 16,75% до 95,64 руб. за кг. Средняя цена по Приволжскому федеральному округу (ПФО) составила 108,22 руб., по России — 137,01 руб.

На 2-3% подорожали сосиски, яйца и белокочанная капуста. Не выросли в цене или выросли незначительно: куры, мясные консервы, колбасы, масло сливочное и подсолнечное, маргарин, твердые сыры, пшеничная мука и хлеб.

На 0-3% подешевели за неделю: говядина, свинина, баранина, молоко, кисломолочная продукция, соль, сахар, черный байховый чай, картофель.

Дарья Васенина

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