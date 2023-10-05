ОКР согласовал компенсации российским олимпийцам

Глава олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил о размере компенсаций спортсменам за пропуск международных соревнований. Олимпийским чемпионам выплатят 500 тыс. руб. Серебряные призеры Олимпийских игр получат компенсацию в размере 350 тыс. руб. Бронзовые — 250 тыс. руб. Участники Олимпийских игр получат 150 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Поздняков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Станислав Поздняков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Поздняков отметил, что сначала компенсацию получат спортсмены—представители летних видов спорта. «Речь идет о тех, кто активно занимается, тренируется, является активным действующим спортсменом и, по нашей логике, готовится. Выплаты будут произведены по линии ОКР»,— сказал господин Поздняков (цитата по ТАСС).

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал допустить к участию в Олимпиаде российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Допускать планировали только тех, кто не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине.

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что в случае принятия такого решения на международных соревнованиях может выступить 180 российских спортсменов. Однако окончательное решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде еще не приняли.

В конце сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских паралимпийцев в нейтральном статусе к участию в международных соревнованиях.

Подробнее — в материале «Паралимпийцам открыли окно в Париж».

Александра Горошилова