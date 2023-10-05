Экс-прокурора в Омске Дмитрия Назарова арестовали по обвинению во взяточничестве

Постановлением Куйбышевского районного суда Омска по ходатайству следствия бывший прокурор Кировского округа Дмитрий Назаров арестован на два месяца с содержанием в СИЗО. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в пресс-службе суда.

Бывший прокурор был задержан 2 октября при участии сотрудников регионального управления ФСБ. Как сообщают источники в правоохранительных органах, Дмитрий Назаров подозревается в получении взятки в размере 3,5 млн руб.

Ранее «Ъ» писал, что в 2015 году прокурором Ленинского административного округа Омска был назначен Дмитрий Назаров. До этого он работал заместителем прокурора города. В августе 2023 года он перешел на должность помощника генерального директора в АО ТГК-11.

Лолита Белова, Новосибирск