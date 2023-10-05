Суд смягчил наказание «личному киллеру Павла Федулева»

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу, заменив «личному киллеру уральского рейдера Павла Федулева» Виталию Пильщикову 4 года 4 месяца неотбытого в колонии наказания на принудительные работы на тот же срок с удержанием 15% зарплаты в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Павел Федулев и его сообщники Дмитрий Вешняков (второй справа) и Виталий Пильщиков (справа) во время оглашения приговора в Кировском районном суде в 2013 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Бизнесмен Павел Федулев и его сообщники Дмитрий Вешняков (второй справа) и Виталий Пильщиков (справа) во время оглашения приговора в Кировском районном суде в 2013 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, Виталий Пильщиков должен самостоятельно проследовать в исправительный центр. При этом срок его наказания будет исчисляться со дня прибытия.

Напомним, 14 июня Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Виталия Пильщикова о смягчении наказания. Защита осужденного не согласилась с решением суда и подала на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

В феврале 2012 года Виталий Пильщиков был осужден на 24 года и 10 месяцев со штрафом 1 млн руб. за убийства предпринимателей, охранника, милиционера, а также за незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Из колонии он должен был освободиться в феврале 2028 года.

Анастасия Таначева

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