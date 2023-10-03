Дома не пришлись ко двору

Завершились прения в судебном процессе по уголовному делу бывшего депутата заксобрания региона Михаила Сапрыкина, обвиняемого в мошенничестве. В 2014 году господин Сапрыкин, возглавляя коммерческую организацию, заключил с администрацией Семикаракорского района контракты на строительство жилья для детей-сирот. По версии обвинения, построенные дома оказались непригодными для проживания. Сумму ущерба следователи оценили в 9,06 млн руб. Прокурор в прениях попросил назначить экс-депутату четыре года колонии общего режима. Защита Михаила Сапрыкина просит суд либо переквалифицировать дело и прекратить его в связи с истечением сроков давности, либо вынести оправдательный приговор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторона защиты попросила оправдать Михаила Сапрыкина (на фото)

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области Сторона защиты попросила оправдать Михаила Сапрыкина (на фото)

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

В Семикаракорском районном суде Ростовской области завершились прения по уголовному делу бывшего депутата Законодательного собрания Ростовской области Михаила Сапрыкина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ). Гособвинитель в ходе своего выступления попросил признать господина Сапрыкина виновным и назначить ему четыре года колонии общего режима.

По версии следствия, в 2014 году Михаил Сапрыкин, являясь генеральным директором ООО «Российская тепло-энергетическая компания» (ООО «РОСТЭК»), заключил с администрацией Семикаракорского района муниципальные контракты на строительство 12 квартир общей стоимостью 9, 06 млн руб. Муниципалитет планировал передать это жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Как сообщается в пресс-релизе суда, Михаил Сапрыкин, «используя назначенного им директора» фирмы «РОСТЭК», заключил договоры субподряда со сторонней организацией на строительство трех жилых четырехквартирных домов на сумму 6,18 млн руб. При этом требования к качеству и характеристикам строящихся объектов были изменены.

Когда квартиры были сданы, межведомственная комиссия администрации признала их непригодными для проживания.

Управление СК по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества. Впоследствии обвиняемым по нему стал Михаил Сапрыкин. Действующему на тот момент депутату была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Михаил Сапрыкин не признал вину. «Нам до сих пор не ясно, какой здесь в принципе может быть состав преступления. Дома построены, сданы в эксплуатацию и заселены, а спустя восемь лет следствие решило, что дома не соответствуют строительным нормам и подлежат сносу», — говорила «Ъ-Юг» его адвокат Екатерина Заболоцкая.

По ее словам, нарушением следствие считает то, что квартиры спланированы в виде студий, а расстояние между домами составляет на 1 м меньше положенного. «При этом такая планировка предполагалась муниципальным контрактом, и претензий по расстояниям при выдаче разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию тоже не было», — отметила адвокат.

В прениях сторона защиты попросила оправдать Михаила Сапрыкина, или же переквалифицировать его деяния по ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), либо по ч.1 или ч. 3 ст.159.4 УК РФ в редакции, действующей до 2015 года, что позволило бы прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности.

«Мы настаиваем на том, что при верной квалификации, дело бы вообще не дошло до суда», — сказала «Ъ-Юг» госпожа Заболоцкая.

Михаилу Сапрыкину 46 лет, он уроженец Семикаракорска Ростовской области. С 2014 по 2018 руководил региональным исполкомом ОНФ. В 2018 году был избран в заксобрание Ростовской области по списку «Единой России». Занимал пост заместителя председателя комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи. В выборах депутатов заксобрания шестого созыва, проходивших в сентябре 2023 года, он не участвовал.

Кристина Федичкина