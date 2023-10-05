Межуниверситетский кампус в Тюмени построят к концу 2028 года

Межуниверситетский кампус мирового уровня построят в Тюмени к концу 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В 2024 году начнется подготовка земельного участка и проектирование зданий, а к строительству преступят к 2025 году. Планируется создать 10 объектов общая площадь которых составит 167 тыс. кв. м.

Концессионер проекта стала компания «Врата Сибири». Напомним, создание кампуса обойдется в 32,2 млрд руб. Из них 17 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета. Эти средства удастся получить к 2025 году, когда начнется строительство. Еще 11 млрд руб. — частные вложение концессионера, а 4,5 млрд руб. направят тюменские власти.

Напомним, кампус расположится на ул. Мельникайте недалеко от озера Круглое и лесопарка имени Гагарина. В его состав войдут войдут учебно-лабораторный корпус, четыре общежития, рассчитанные почти на 5 тыс. студентов, гостиница на 120 мест, конгресс-холл площадью 5,6 тыс. кв. м. и технопарк (11 тыс. кв. м). В планах также строительство многофункционального спортивного центра площадью 31,6 тыс. кв. м, включающего плавательный бассейн и ледовую арену. На территории кампуса появятся парки, рынки, магазины, заведения общественного питания.

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