Моор подписал концессионное соглашение по строительству кампуса за 32,2 млрд рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор заключил концессионное соглашение с компанией «Врата Сибири» по строительству межвузовского кампуса в Тюмени. Подписание состоялось в рамках международного форума технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске. Об этом губернатор Моор сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Александра Моора, в истории региона это соглашение самое крупное с финансовой точки зрения. «Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тыс. кв. м. Чтобы быстро решать возникающие вопросы, вместе с концессионером организовали региональный оперативный штаб»,— отметил он. Пространство кампуса и его внутреннее содержание будет проектироваться совместно с вузами.

Строительство межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени завершится к 2028 году. В 2024 году начнется подготовка земельного участка, а в 2025 году — строительство. Стоимость проекта оценивается в 32,2 млрд руб. Кампус расположится на ул. Мельникайте недалеко от озера Круглое и лесопарка имени Гагарина.

Согласно данным картотеки, компания «Врата Сибири», зарегистрированная в ноябре 2021 года, занимается строительством, разработкой жилых и нежилых зданий.

Полина Хабарова

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