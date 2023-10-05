В Кремле не комментируют сведения о перемещении кораблей флота в Новороссийск
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать появившиеся в сети сведения о перемещении кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Об этом сообщает «Ъ».
«Это вопросы, находящиеся в компетенции Минобороны»,— цитирует издание заявление господина Пескова.
Ранее в соцсетях аналитик открытых данных MT Anderson сообщил о передвижении российских кораблей, сославшись на снимки со спутника.
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