Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кремле не комментируют сведения о перемещении кораблей флота в Новороссийск

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать появившиеся в сети сведения о перемещении кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Об этом сообщает «Ъ».

«Это вопросы, находящиеся в компетенции Минобороны»,— цитирует издание заявление господина Пескова.

Ранее в соцсетях аналитик открытых данных MT Anderson сообщил о передвижении российских кораблей, сославшись на снимки со спутника.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...