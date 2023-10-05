МВД: технический сбой в системе регистрации автомобилей устранен

Государственные услуги в подразделениях МРЭО Госавтоинспекции предоставляются в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Ведомство отчиталось, что технический сбой, который произошел накануне, 4 октября, устранен и «все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме».

В ведомстве передали, что граждане, которые не смогли получить услугу из-за сбоя, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции в первую очередь.

Технический сбой в МРЭО произошел вчера, 4 октября, около 14:00. Тогда пресс-служба МВД призвала граждан воздержаться от посещения инспекций. Из-за сбоя возникли затруднения в регистрации автомобилей и в выдаче водительских удостоверений.

В сентябре 2023 года в Госавтоинспекции Свердловской области произошел массовый сбой. Тогда на территории области не выдавали права, не регистрировали автомобили и не принимали экзамены. Годом ранее в Москве произошел аналогичный сбой в работе информационных систем.

Александра Горошилова