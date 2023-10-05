«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сообщила об увеличении частоты рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 6 и 7 октября. Как уточнила пресс-служба авиаперевозчика, в осенне-зимнем расписании планируются до 11 еженедельных рейсов в Шарм-эш-Шейх и до 10 рейсов в неделю в Хургаду.

«Аэрофлот» возобновил регулярное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом в октябре 2022 года. Увеличение частоты рейсов, считают в авиакомпании, удовлетворит возросший сезонный спрос на перелеты к курортам Красного моря.

«Аэрофлот» осуществляет прямые рейсы в три города Египта — Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Вчера, 4 октября, авиакомпания сообщила о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Санкт-Петербурга. Полеты планируются с частотой два раза в неделю.

Лусине Баласян