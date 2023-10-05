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Коммерсантъ FM
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Нефть Brent опустилась ниже $85 впервые с августа

Стоимость нефти марок Brent и WTI продолжает резко падать из-за опасений, что замедление роста мировой экономики приведет к снижению спроса, пишет Bloomberg. Европейская Brent торгуется ниже $85 за баррель впервые с августа, американская WTI стоит меньше $84 — вчера, 4 октября, она показала самое значительное падение за год.

Цены на нефть резко снижаются на фоне обеспокоенности по поводу повышения процентных ставок и состояния мировой экономики. Кроме того, в США фиксируют самое низкое сезонное использование бензина за последние 25 лет.

В прошлом квартале нефть заметно выросла в цене. Brent подорожала за три месяца на 23,1%, до $92,2 за баррель, WTI — на 28,5%, до $90,79 за баррель.

О причинах падения цены на нефть в начале четвертого квартала — в материале «Ъ FM» «Нефть колеблется между ценами».

Леонид Уварчев

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