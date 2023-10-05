Красноярского подростка арестовали за обучению терроризму

Железнодорожный суд Красноярска поместил под стражу 17-летнего подростка, которого подозревают в подготовке к теракту, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Молодому человеку предъявлены обвинения по ст.205.3 и 205.6 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Суд поместил его под стражу до 3 декабря текущего года.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Красноярске был арестован 16-летний учащийся одной из гимназий по подозрению в подготовке теракта на местном рынке. Юношу задержали у одного из городских кафе при приобретении составляющих бомбы. В ходе обысков у него нашли химические вещества и дымовые шашки.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев