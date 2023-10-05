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Коммерсантъ FM
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Суд в Азербайджане арестовал экс-глав Нагорного Карабаха Саакяна и Гукасяна

Суд в Азербайджане арестовал бывших президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-главу парламента Давида Ишханяна на четыре месяца. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA. Все трое были задержаны в один день, 3 октября.

Какие обвинения предъявлены арестованным, не уточняется. В сообщении APA говорится, что всех троих будут судить «по уголовному делу за преступные деяния».

Аркадий Гукасян был лидером Карабаха в 1997–2007 годах. Бако Саакян стал его преемником и руководил республикой с 2007 по 2020 год. Давид Ишханян был председателем Национального собрания НКР с августа 2023 года.

Ранее сегодня, 5 октября, Азербайджан сообщил о задержании бывшего президента Карабаха Араика Арутюняна. Ему вменяют в вину эпизоды, относящиеся ко Второй карабахской войне (27 сентября — 10 ноября 2020 года): участие в «вооруженных формированиях, не предусмотренных законодательством» Азербайджана, «вербовку, обучение и финансирование наемников».

После «антитеррористической операции» в Карабахе Азербайджан задерживает бывших лидеров непризнанной республики. Были задержаны: бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, экс-командующий армией Левон Мнацаканян, экс-глава МИД Карабаха Давид Бабаян.

После 19 сентября Карабах покинуло почти все армянское население, то есть 100 тыс. из 120 тыс. армян (83% населения). 28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики.

О конфликте — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Анастасия Ларина

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