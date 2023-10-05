Учитель из Екатеринбурга стала лучшим педагогом начальных классов России
Преподаватель гимназии №104 из Екатеринбурга Оксана Крумина стала победителем конкурса «Первый учитель». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Награду ей на церемонии в Гостином дворе вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что госпожа Крумина «стала лучшей среди 15 тыс. российских учителей».
Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил педагогов с Днем учителя. Он отметил, что качественное образование «закладывает основу всех социально-экономических успехов страны».