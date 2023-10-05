Евгений Куйвашев поздравил педагогов с Днем учителя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил преподавателей с Днем учителя. Он заявил, что труд педагогов пользуется «особым уважением в обществе», поскольку именно качественное образование «закладывает основу всех социально-экономических успехов страны».

Всего в школах региона работают порядка 36 тыс. учителей. «Ваша профессия — это призвание. Для наших детей вы являетесь проводниками в мир знаний, воспитателями, подающими пример гражданской ответственности»,— отметил Евгений Куйвашев.

Российских преподавателей также поздравил президент Владимир Путин. Он отметил, что власти страны намерены расширять перечень мер поддержки для педагогов.

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