Петербуржец быстро заплатил 400 тыс. рублей налогов, алиментов и штрафов за возврат своей BMW

Арест кроссовера BMW X6 жителя Санкт-Петербурга окончательно побудил его выплатить штрафы ГИБДД, налоги и долги перед собственным ребенком. Машину обнаружили судебные приставы во время очередного рейда по выявлению автомобилей должников, рассказали 27 февраля в пресс-службе УФССП по городу.

Как выяснилось, в отношении мужчины в Купчинском районном отделе судебных приставов возбуждено 86 исполнительных производств, а сумма задолженности превысила 400 тыс. руб., из которых 215 тыс. руб. долг по алиментам и 147 тыс. руб. по налогам. Остальное — 75 неоплаченных штрафов ГИБДД.

Мужчина осознав, что его BMW ждет неминуемый арест, изначально начал угрожать приставами различными инстанциями, однако спустя шесть дней расплатился со всеми взыскателями. Однако машину ему вернут лишь после того, как он внесет средства за расходы на эвакуатор и стоянку.

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