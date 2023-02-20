На Кубани в 2023 году родились 117 детей с помощью ЭКО

На Кубани с начала 2023 года с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родились 117 детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

По итогам 2022 года в крае благодаря ЭКО родились 1330 детей, в том числе 100 двоен и две тройни.

Процедуру ЭКО на Кубани проводят в рамках программы по увеличению коэффициента рождаемости, рассчитанной до 2024 года. В крае проводят ЭКО по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). С начала текущего года за процедурой обратились 159 женщин.

Анастасия Донскова

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