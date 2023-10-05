Объем российских международных авиаперевозок максимальный с допандемийных времен

Российские авиакомпании отчитались об увеличении объемов перевозок пассажиров на международных воздушных линиях. С января по август 2023 года он увеличился на 33% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. За 8 месяцев текущего года авиакомпании перевезли 14,6 млн человек. Это максимальный показатель с 2020 года, следует из данных Росавиации, которыми поделились «Ведомости».

В допандейминый 2019 год международными воздушными рейсами воспользовались 37 млн пассажиров. В 2020 году пассажиропоток составил всего 9,7 млн человек. В 2021 году — 12,1 млн человек, а в 2022 — всего 11 млн.

Внутренними рейсами в 2019 году воспользовались 49,3 млн человек, в 2021 — 59,2 млн. В 2023 году — 56,3 млн человек. Отмечается рост доли пассажиров, перевезенных в обход Москвы. По данным Росавиации, в 2019 году она составляла 26%, а в 2023 году уже достигла 42%.

В Минтрансе такую динамику объяснили государственным субсидированием авиаперевозок по трем программам: развитие региональной маршрутной сети, доступность перевозок для социально незащищенных категорий населения и поддержка единой дальневосточной авиакомпании.

В министерстве также отметили развитием международных перевозок. «Сегодня прямое авиасообщение осуществляется с 37 странами, с российской стороны международные рейсы выполняются в 24 страны»,— сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Подробнее про господдержку авиации — в материале «Деньги полетят мимо Москвы».

Александра Горошилова