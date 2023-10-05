Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объем российских международных авиаперевозок максимальный с допандемийных времен

Российские авиакомпании отчитались об увеличении объемов перевозок пассажиров на международных воздушных линиях. С января по август 2023 года он увеличился на 33% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. За 8 месяцев текущего года авиакомпании перевезли 14,6 млн человек. Это максимальный показатель с 2020 года, следует из данных Росавиации, которыми поделились «Ведомости».

В допандейминый 2019 год международными воздушными рейсами воспользовались 37 млн пассажиров. В 2020 году пассажиропоток составил всего 9,7 млн человек. В 2021 году — 12,1 млн человек, а в 2022 — всего 11 млн.

Внутренними рейсами в 2019 году воспользовались 49,3 млн человек, в 2021 — 59,2 млн. В 2023 году — 56,3 млн человек. Отмечается рост доли пассажиров, перевезенных в обход Москвы. По данным Росавиации, в 2019 году она составляла 26%, а в 2023 году уже достигла 42%.

В Минтрансе такую динамику объяснили государственным субсидированием авиаперевозок по трем программам: развитие региональной маршрутной сети, доступность перевозок для социально незащищенных категорий населения и поддержка единой дальневосточной авиакомпании.

В министерстве также отметили развитием международных перевозок. «Сегодня прямое авиасообщение осуществляется с 37 странами, с российской стороны международные рейсы выполняются в 24 страны»,— сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Подробнее про господдержку авиации — в материале «Деньги полетят мимо Москвы».

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...